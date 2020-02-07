Мужчина, проживающий в Мухоршибирском районе, избивал, душил и всячески издевался над собственной дочкой, например, заставлял бежать перед машиной.

В управлении СК РФ по Республике Бурятии сообщили о том, что обвиняемый постоянно бил ребенка даже за самые малые провинности. Мужчина обычно использовал для этого ремень, но иногда ударял ее головой об стол или душил. В один день он вывел дочку на улицу, поставил перед своим авто и заставил ее бежать от него, при этом постепенно повышая скорость.

Когда педагоги замечали синяки и раны на ее лице, девочка говорила, что получила их при падении. Но затем один из ее одноклассников рассказал взрослым, что школьницу избивает собственный отец. После этого мужчину задержали и приговорили к трем годам и семи месяцам тюрьмы.