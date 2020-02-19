Женщина из штата Вашингтон, США заставила пользователей Facebook задуматься, насколько чисты подъездные дорожки к их дому.

На видео, которое загрузил Брэндон Татро на прошлой неделе, изображена жительница города Якима Кэти Родригес, решившая пропылесосить свой тротуар.

«Ну мы же в Якиме. Нас уже ничем не удивить», – говорит Татро в начале видео, записывая Родригес из своего авто. «Думаю, о метле здесь не слышали».

Пользователи Facebook не могли удержаться от комментариев по поводу этого странного действия.

«Она, наверное, много пылесосов испытала. Она точно знает, какой лучше», – отметил один из комментаторов.

Однако были и куда более резкие пользователи, предположившие, что Родригес находится под воздействием наркотиков.

Как оказалось, все было куда серьезнее, чем казалось на первый взгляд. На самом деле Родригес пыталась собрать стекло, рассыпавшееся после того, как в ее фургон неделями ранее врезался пьяный водитель.

Она просто хотела убедиться, что никто случайно не наступит на мелкий осколок.

«Я не наркоманка и не сумасшедшая, я просто позаботилась о других», – рассказала Родригес журналистам.

Она отметила, что фургон, являющийся единственным транспортом семьи, восстановлению не подлежит. Что еще хуже, у виновника аварии нет страховки.

«Он разбил три окна в задней части моего фургона, стекло было повсюду», – подчеркнула женщина. «Я не знала, что еще делать, я думала о других людях и животных, я не хотела, чтобы они пострадали».

Она также добавила, что не стоит судить людей на первый взгляд, не разобравшись в ситуации.

После того, как Родригес поговорила с журналистами, многие вернулись к первоначальному видео, чтобы призвать к ответу грубиянов.

«Позор вам, она убирает разбитое стекло. Вот и все», – написал один человек.

«Вот, что не так с этим миром, он полон людей, которые не могут дождаться, чтобы ткнуть человека носом в странность или ошибку. Давайте становиться лучше», – подчеркнул другой.

Татро, опубликовавший видео, также принял участие в диалоге: «Я прошу прощения, если кого-то обидел. Мне прислали несколько сообщений в защиту этой дамы. В любом случае, не принимайте наркотики, и лучше пользуйтесь Kirby, чтобы убрать стекло, а не Hoover».

Родригес и ее семья создали страницу GoFundMe, чтобы собрать необходимую сумму на починку фургона, который им подарил сосед. Женщина подчеркнула, что Татро был одним из первых, принесших извинения. Он также пожертвовал некоторую сумму.