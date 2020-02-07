Ольга Врадий, сотрудница московского управления СКР, сообщила о задержании заместителя руководителя Ступина, подозреваемого в получении взятки в размере 10 000 000 рублей.

Согласно версии следствия, воспользовавшись услугами посредника, заместитель руководителя Ступина и исполняющий обязательности главы МКУ «Ступинский центр закупок» получили от бизнесменов большую сумму денег, дав им возможность заключить эксклюзивный муниципальный контракт.

В результате фирма предпринимателей смогла единолично взять на себя все работы по благоустройству дворовых участков городского округа. Следователи отмечают, что уголовное дело было открыто как в отношении посредника и взяткополучателя, так и самого взяткодателя.