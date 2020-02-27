Юлия Арсенина, заместитель главы департамента здравоохранения Владимирской области, была номинирована на премию Рунета «Сексист года» за свое высказывание, сделанное в рамках круглого стола по «семейным» вопросам.

Напоминаем, что чиновница во время совещания сообщила о том, что современные мамы все чаще настраивают своих дочерей на то, что необходимо для начала получить образование, а уже потом браться за рождение детей. Однако, по мнению Арсениной, это неправильно – она считает, что чем раньше девушка родит, тем лучше, так как это увеличит шансы на то, что у нее родится больше детей.

Организаторы премии считают, что данное высказывание является сексистким, так как направлено на ухудшение положения женщин в обществе. Благодаря наличию образования девушки могут улучшить свое социально-экономическое состояние, а раннее рождение детей, наоборот, ведет к нищете и бедности.