читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Юлия Арсенина, заместитель главы департамента здравоохранения Владимирской области, была номинирована на премию Рунета «Сексист года» за свое высказывание, сделанное в рамках круглого стола по «семейным» вопросам.

Напоминаем, что чиновница во время совещания сообщила о том, что современные мамы все чаще настраивают своих дочерей на то, что необходимо для начала получить образование, а уже потом браться за рождение детей. Однако, по мнению Арсениной, это неправильно – она считает, что чем раньше девушка родит, тем лучше, так как это увеличит шансы на то, что у нее родится больше детей.

Организаторы премии считают, что данное высказывание является сексистким, так как направлено на ухудшение положения женщин в обществе. Благодаря наличию образования девушки могут улучшить свое социально-экономическое состояние, а раннее рождение детей, наоборот, ведет к нищете и бедности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Znamya Noginsk – Peresvet | Russia U20 – Chertanovo | Parma (Amateur) – Inter (Amateur) | Bayern (3х3) – Arsenal (3х3) | Napoli (3х3) – Inter (3х3) | Inter (3х3) – Arsenal (3х3) | Man United (2×2) – Leicester (2×2) |
Вам может понравиться

Во Владикавказе красивая танцовщица поразила гостей на свадьбе своим выступлением

Во Владикавказе профессиональная танцовщица, состоящая в ансамбле “Алан”, выступила на свадьбе своей… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 24.02.2020
  • читать 1 минуту

Степаненко впервые прокомментировала отношения с Петросяном после развода

Елена Степаненко, артистка и юморист, впервые прокомментировала свои отношения с Евгением Петросяном… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Двое неизвестных в полицейской форме ограбили военного пенсионера в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные злоумышленники, носившие форму полицейских, ограбили военного пенсионера, забрав у… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 27 февраля – переменная облачность, до -2 °C | город Мытищи, 27 февраля – снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский, 27 февраля – пасмурно, до -3 °C | Южно-Сахалинск, 27 февраля – небольшой снег, до -9 °C | Королев, 27 февраля – пасмурно, до 11 °C | Подольск, 27 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир, 27 февраля – пасмурно, до 16 °C |