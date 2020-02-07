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Компания Xiaomi, которая владеет брендом Redmi, принялась за рекламирование нового бюджетного «монстра» еще до его официального анонса.

Дело в том, что Ману Кумар Джейн, вице-президент компании, опубликовал на своей страничке в «Твиттере» тизер нового гаджета. Его премьера должна будет состояться 11 февраля текущего года. Он будет оснащен аккумуляторной батареей на 5000 мА*ч и двойной задней камерой. Судя по рекламному слогану, новинка получит производительную техническую начинку.

По мнению индустриального инсайдера Мукула Шармы, этим новым смартфоном окажется модель Redmi 9A, которая должна будет сменить 8А (на российском рынке продается за 9 тысяч рублей). Отмечается также, что в рамках презентации компания покажет новый внешний аккумулятор.

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