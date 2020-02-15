Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» выступила в русской версии передачи

Таисия Скоморохова, 8-летняя участница украинского песенного конкурса «Голос», решила испытать удачу в русской версии передачи.

Во время участия в шоу на Украине девочка исполнила композицию «Simply The Best», написанную Тиной Тернер, поразив тем самым наставников. Родители отвезли ее в Киев, после того как ей не удалось пройти кастинг прошлого сезона «Голос», показанного на Первом канале. Позднее Скоморохова призналась, что всегда мечтала выступить в российской версии передачи.

Ее мечта сбылась, когда она смогла с успехом пройти этап слепых прослушиваний. Во время него она получила похвалу от Басты и Валерия Меладзе. Полина Гагарина стала наставницей юной исполнительницы и назвала ее «бриллиантом».