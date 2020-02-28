Супруги Мирошниченко, проживающие в Екатеринбурге, получили выигранные в лотерею полмиллиарда рублей.

Ранее в Сети стали ходить слухи о том, что Оксана и ее супруг Николай так и не получили выигранные в начале прошлого года деньги. Они появились после того, как женщина во время недавней беседы с журналистами сообщила о том, что все еще ожидает выплаты от организаторов. Позднее стало известно, что она решила схитрить, так как устала от повышенного внимания к своей семье.

В действительности супруги уже получили свой выигрыш, но он не повлиял сильно на их жизнь – Оксана все еще водит трамвай, а ее муж продолжает работать водителем молоковоза. Екатеринбурженка также развеяла слухи о своей семье – она сообщила, что не планирует открывать собственный ресторан и еще не бывала за границей.