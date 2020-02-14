Вера Брежнева приняла участие в фотосессии для журнала Cosmopolitan, поделившись с подписчиками в Instagram некоторыми фотографиями.

На одном снимке певица позирует в лёгком платье с коричневыми тонами и сапогами, на другом – в светлых шортах и жакете, украшенном широким поясом. В подписи Брежнева сообщает о весне, которая “уже наступает”, и о своём интервью в журнале.

Также она предложила свои подписчикам задание – угадать три средства использованной ею для образов косметики. Угадавшему правильно Вера пообещала журнал с автографом и косметический продукт на выбор.

Поклонники же наибольшее внимание обратили на “чрезмерную” худобу Брежневой и отметили, что ей нужно больше есть и не худеть дальше, пока она не стала похожей на “искусственную”. Некоторые выразили уверенность, что, похудев, Брежнева теряет свою индивидуальность. Впрочем, другие комментаторы всё же указали, что певица великолепна во всех образах.