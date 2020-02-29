В Зеленограде во время занятий в одной из школ города скончалась школьница.

Согласно предварительным сведениям, инцидент произошёл в школе №1528 во время перемены. Девочка по непонятным причинам стала чувствовать себя плохо и потеряла сознание. Другая ученица, находившаяся рядом с ней, рассказала об этом преподавателю.

В учебное заведение тут же была вызвана “скорая помощь”, прибывшие врачи пытались оказать требуемую помощь, однако, несмотря на их усилия, девочка скончалась.

Как было выяснено, проблемы со здоровьем были у школьницы с рождения. Точная причина её смерти пока что не сообщается. В настоящее время по факту инцидента организована проверка, ведётся опрос сотрудников учебного заведения.