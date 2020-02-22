В Выборге сотрудниками правоохранительных органов был произведён захват воров-рецидивистов во время совершения ими кражи.

Как сообщается, захват злоумышленников произошёл 21 февраля. Они проникли в дом №24 по улице Кривоносова, откуда успели вынести вещей общей суммой более чем на 115 тысяч рублей. Так, они украли две шубы, ноутбук, ювелирные изделия, в том числе женские часы.

У задержанных также были изъяты их профессиональные орудия взлома. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, обвиняемым 40 и 42 года, ранее они уже были неоднократно судимы. В настоящее время решается вопрос о помещении обвиняемых под стражу, кроме того, устанавливается их причастность к другим преступлениям.