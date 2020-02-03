Работники ГИБДД провели задержание неадекватного водителя общественного транспортного средства в Воронеже.

Данный инцидент произошел в минувшую субботу, 1 февраля, в полпятого вечера на улице Стрелковой дивизии. Гаишники заметили автобус № 8, который перемещался по темной улице с отключенными фарами. Они остановили транспорт и прошли в салон, где увидели шофера, который вел себя неадекватно и не мог нормально разговаривать.

Водитель отказался проходить тест на алкоголь. В результате на него составили два административных протокола. Первый за езду с отключенными фарами, а второй за отказ пройти алкотест. Во втором случае водителю грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок до 2-х лет.