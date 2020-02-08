В Твери завершился отборочный кастинг на финал конкурса красоты “Мисс Тверь-2020”.

Как сообщается, всего на конкурс было отобрано 17 из 19-ти девушек, имеющих возраст от 16 до 24 лет. Среди них только пять девушек получат корону: главную Мисс Тверь-2020, короны трёх вице-мисс, а также Мисс зрительских симпатий.

В финале конкурса девушек ожидают традиционные дефиле в нескольких нарядах: повседневной одежде, вечерних платьях, и, конечно же, в купальниках. Кроме того, конкурсанткам придётся удивить зрителей и жюри в творческом конкурсе.

Финал состоится 6 марта, а пока что участницы репетируют свои номера, принимают участие в благотворительных и экскурсионных программах, и мастер-классах. Так, на днях они посетили Торжок и предприятие “Торжокские золотошвеи”.