В издании «СургутинформТВ» появилась информация о том, что для расширения территории парковки возле 1-й поликлиники были вырублены около тридцати берез.

Согласно словам Максима Слепова, главврача медицинского учреждения, на имеющейся парковке все время не хватает мест. Эта парковочная зона рассчитана примерно на шестьдесят машин, однако она минимум должна вмещать в себя двести автомобилей. Он напомнил, что поликлиника обслуживает 86 000 горожан.

Однако данные действия не понравились местным экоактивистам, которые моментально устроили протест. Слепов постарался объяснить им, что вырубка берез была согласована со всеми экологическими ведомствами. Он также добавил, что поликлиника возместит ущерб, который был нанесен природе. К примеру, ранее позади больницы было высажено тридцать саженцев деревьев.