В Сети было опубликовано видео запуска ракеты ПЗРК по российскому истребителю Су-24.

Запуск ракеты был осуществлён 20 февраля с блокпоста в сирийской провинции Идлиб. При этом уточняется, что ранее с этого же здания была запущена ракета, сбившая Ми-8 ВВС Сирийской Арабской республики.

Согласно имеющейся информации, ракета была запущена из FIM-92 Stinger, и её запустили турецкие военные. На то, что этот запуск производился именно военными из Турции, указывает несколько признаков, таких как их униформа и используемые ими средства связи. Кроме того, отмечается, что FIM-92 Stinger, который довольно эффективен для атаки воздушных целей, находится на вооружении Турции, и здесь же производится по лицензии.

Пилот Су-24 на запущенную в свою сторону ракету среагировал и успел увернуться.

