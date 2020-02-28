читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети было опубликовано видео запуска ракеты ПЗРК по российскому истребителю Су-24.

Запуск ракеты был осуществлён 20 февраля с блокпоста в сирийской провинции Идлиб. При этом уточняется, что ранее с этого же здания была запущена ракета, сбившая Ми-8 ВВС Сирийской Арабской республики.

Согласно имеющейся информации, ракета была запущена из FIM-92 Stinger, и её запустили турецкие военные. На то, что этот запуск производился именно военными из Турции, указывает несколько признаков, таких как их униформа и используемые ими средства связи. Кроме того, отмечается, что FIM-92 Stinger, который довольно эффективен для атаки воздушных целей, находится на вооружении Турции, и здесь же производится по лицензии.

Пилот Су-24 на запущенную в свою сторону ракету среагировал и успел увернуться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Lazio (Amateur) – Juventus (Amateur) | Milan (Amateur) – Parma (Amateur) | Benfica team – Marseille team | Galatasaray team – Benfica team | Borussia (Amateur) – Bayern (Amateur) | Hamburg (Amateur) – Schalke (Amateur) | Ural (Amateur) – Spartak (Amateur) |
Вам может понравиться

В Ленобласти школьный автобус съехал в кювет из-за умершего за рулём водителя

В Ленобласти из-за умершего водителя школьный автобус улетел в кювет. По информации… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 26.02.2020
  • читать 1 минуту

Протурецкие боевики побросали оружие ради съемки видео удара российских ВКС

В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, на котором показано, как протурецкие боевики бросают… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Свердловской области ревнивая девушка зарезала своего парня

В Реже Свердловской области девушка зарезала своего молодого человека, приревновав его к… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 26.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 28 февраля – небольшой снег, до -1 °C | город Мытищи, 28 февраля – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский, 28 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск, 28 февраля – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев, 28 февраля – пасмурно, до 14 °C | Подольск, 28 февраля – пасмурно, до 1 °C | Армавир, 28 февраля – пасмурно, до 11 °C |