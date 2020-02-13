В Сети появилась информация о том, что отделу ГИБДД МУ МВД РФ «Серпуховское» требуются новые работники.

Требования к желающим проходить службу в ДПС довольно простые: они должны обязательно отслужить в армии и иметь юридическое или профессиональное техническое образование. Возраст соискателей не должен превышать 40 лет.

Работодатель при этом обещает работникам заработанную плату в размере от 42 000 рублей, оплату всех больничных листов, полный соцпакет, а также бесплатное обучение в высших учебных заведениях министерства и медобслуживание в больнице МВД. Им также предоставят фирменное обмундирование.