В Ростове-на-Дону вынесен приговор тренеру отделения плавания Цимлянского филиала ГБУ РО “Спортивная школа олимпийского резерва №29”, который допустил гибель ученицы во время занятий.

Инцидент произошёл 19 июня 2018 года. Как сообщается, в бассейн дважды в неделю приходила группа детей в сопровождении взрослых. За купающимися детьми наблюдал тренер. На какое-то время он отвлёкся, и в этот момент девятилетняя девочка ушла под воду и захлебнулась. К тому моменту, когда школьницу вытащили из воды, она уже скончалась.

Решением суда тренера приговорили к двум годам ограничения свободы, кроме того, его на год лишили права обеспечивать контроль безопасности занимающихся в бассейнах и на открытой воде. Также он должен возместить моральный ущерб родителям погибшей девочки. В настоящее время приговор в силу не вступил.