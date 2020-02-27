27 февраля в передаче “Прямой эфир” с Андреем Малаховым была поднята тема скандала, связанного с мэром Георгиевска Максимом Клетиным.

Также отмечается, что до этого публичного скандала он являлся высокопоставленным представителем “Единой России”. Впрочем, в самой передаче Клетин не появился – пришла его жена.

Как ранее сообщалось, 28-летняя Вилена Никифорова обвинила Клетина в принуждении её к занятиям сексом, а в случае отказа он угрожал расправой ей и её семье. Знакомство у них произошло в 2018 году.

По словам супруги Клетина Любови, Вилена является мошенницей, и она этими обвинениями хочет заработать на их семье. Также она отметила, что кампания, которая началась после обвинений, преследует политические и финансовые цели противников её мужа.

При этом женщина признала, что любовница у Максима действительно есть, и в переписке с ней он пересылал скандальные видео и эротические фото. Также она сообщила, что её мужа отстранили на два месяца от должности, а вот о возбуждении против него уголовного дела умолчала.

Максима Клетина, как известно, обвиняют в угрозе убийством, а также использовании поддельного диплома о высшем образовании.