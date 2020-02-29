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Сегодня, 29 февраля, в населенном пункте Молодежный, расположенном под Подольском, пройдет состязание на наиболее вкусный блин в городе.

Конкурс, получивший название «Блинодел», планируется провести в рамках празднования «Широкой Масленицы». Итоги будут подведены уже в полтретьего дня по Московскому времени. Победителю подарят современную блинницу.

Что касается праздника, то он начался в полдень неподалеку от сельского дома культуры. Его программа включает в себя различные театральные выступления, концерт с дрессированным мишкой, катание на лошадях, тематическую фотозону и проведение лотереи.

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