В Московской области злоумышленник изнасиловал девушку, сняв происходящее на видео.

Инцидент произошёл в городе Лобне в одной из местных гостиниц. Как сообщается, девушка не соглашалась на постельное времяпровождение, и парень изнасиловал её в номере, сняв весь процесс на камеру своего мобильного телефона. После этого он опубликовал видеозапись в Сети.

Потерпевшая вскоре обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. Причины, по которым девушка оказалась в одном номере со злоумышленником, её возраст, дата инцидента, и другие подробности уголовного дела сотрудниками полиции не разглашаются.

В настоящее время проводится проверка и установление обстоятельств инцидента.