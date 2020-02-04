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Представители управления СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела после обнаружения четырех трупов в заброшенной воинской части.

Следователи отмечают, что тела двух мужчин и двух женщин были найдены в бывшей воинской части, расположенной в Приморском районе города. Их обнаружил местный житель. Они лежали в помещении, которое когда-то использовалось в виде столовой. В ходе внешнего осмотра правоохранители предположили, что все четверо умерли примерно 3 дня назад.

На телах погибших криминалисты обнаружили следы от укусов грызунов. Рядом с ними лежала канистра, в которой имелись остатки спиртосодержащего вещества. В ближайшем будущем будет проведена судебно-медицинская экспертиза, с помощью которой следователи надеются раскрыть причины смерти людей.

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