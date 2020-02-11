читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании Om1.ru, сославшемся на собственный источник, сообщили о том, что в Омске спустя несколько часов после смерти сына скончалась его мать. В обоих случаях скорая слишком долго ехала на вызов.

Согласно словам собеседника информагентства, пенсионерка в одиночку растила ребенка. После того как мальчик повзрослел, он продолжил жить с матерью. Других родных у них не было. В субботу, 8 февраля, сорокалетнему мужчине стало плохо – он пожаловался на сильные боли в сердце. Мать вызвала медиков, но они приехали слишком поздно. Тело умершего отвезли в морг.

На следующий день соседи решили зайти к пожилой женщине, чтобы как-нибудь поддержать ее, однако ей с каждым часом становилось только хуже. К ней были вызваны врачи, но они снова не успели – пенсионерка скончалась.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Smena Kazan – Volna Kovernino | Galatasaray team – Sporting team | Werder (Amateur) – VfB Stuttgart (Amateur) | Borussia (Amateur) – Bayern (Amateur) | Dynamo (Amateur) – Spartak (Amateur) | AZ (Amateur) – ADO Den Haag (Amateur) | Twente (Amateur) – Venlo (Amateur) |
Вам может понравиться

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице… Яндекс НовостиПульс Мэйл

В Белгороде обнаружили висящее на кресте тело мужчины

В белгородских СМИ появилась информация о том, что в городе был найден… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 11 февраля – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи, 11 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский, 11 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск, 11 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев, 11 февраля – ясно, до -1 °C | Подольск, 11 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Армавир, 11 февраля – ясно, до 0 °C |