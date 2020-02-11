В издании Om1.ru, сославшемся на собственный источник, сообщили о том, что в Омске спустя несколько часов после смерти сына скончалась его мать. В обоих случаях скорая слишком долго ехала на вызов.

Согласно словам собеседника информагентства, пенсионерка в одиночку растила ребенка. После того как мальчик повзрослел, он продолжил жить с матерью. Других родных у них не было. В субботу, 8 февраля, сорокалетнему мужчине стало плохо – он пожаловался на сильные боли в сердце. Мать вызвала медиков, но они приехали слишком поздно. Тело умершего отвезли в морг.

На следующий день соседи решили зайти к пожилой женщине, чтобы как-нибудь поддержать ее, однако ей с каждым часом становилось только хуже. К ней были вызваны врачи, но они снова не успели – пенсионерка скончалась.