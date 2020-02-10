В Ноябрьске центральная городская больница организовала приём для женщин, желающих проверить здоровье молочных желез. Профилактическая акция прошла с 3 по 8 февраля.

Приём женщин осуществлялся 5 врачами-онкологами и 3 врачами ультразвуковой диагностики. Среди прочих проверок было исследование на наличие злокачественных образований. Также была проведена работа по информированию о профилактике рака и самообследованию молочных желез.

Как сообщается, в последний день на приём пришло несколько сотен пациенток – за пять часов были проверены 337 женщин. В итоге, 110 пациенток были направлены на УЗИ, у четырёх заподозрили рак молочной железы. Им требуется пройти срочное дообследование.

Кроме того, у 57 женщин были диагностированы мастопатия и фиброаденомы, их ждёт ещё один приём у онколога.