В городе Мурманск в одном из барбершопов местные жители увидели полуголую девушку, которая без тени смущения стригла клиента.

Молодая парикмахерша была одета только в сексуальное нижнее белье. На ее голове при этом красовалась балаклава с принтом. Соответствующая фотография была сделана на мобильный аппарат очевидцем случившегося. Пользователи соцсетей позднее решили начать расследование, чтобы узнать, почему девушка стригла клиента практически нагишом.

Однако расследования не понадобилось, так как представители барбершопа сами раскрыли причину столь необычной стрижки волос. Оказалось, что в парикмахерской проходила фотосессия с целью подготовить интересную рекламу. Девушка, запечатленная на фото не парикмахер, а профессиональная модель.