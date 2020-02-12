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В столице России задержан мужчина, имеющий несколько судимостей и подозреваемый в изнасиловании 2-х девушек в одной из московских гостиниц.

Юлия Иванова, представитель управления СК России по Москве, сообщила о том, что подозреваемый в августе предыдущего года познакомился в Интернете с женщиной и пригласил ее на свидание в отель, находящийся в Измайловском районе. Потом они пошли в номер, где мужчина сексуально надругался над потерпевшей.

В январе нынешнего года подозреваемый аналогичным образом познакомился и изнасиловал еще одну девушку. В Следственном комитете отмечают, что мужчина был задержан в гостиничном комплексе. Сейчас он находится под арестом. Правоохранительные органы проверяют его причастность к другим похожим правонарушениям.

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