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В одной из квартир, расположенных в центральном районе Милана, было найдено тело гражданки РФ без признаков жизни.

Отмечается, что 34-летняя женщина сидела на стуле, а на ее теле имелись ожоги и синяки, а лицо покрывала застывшая кровь. Согласно предварительным сведениям, она умерла за день до того, как отец нашел ее тело. По версии следствия, речь не идет об убийстве. Дело в том, что погибшая проходила лечебный курс от наркотической зависимости и находилась в глубокой депрессии.

В полицейских архивах также были обнаружены данные об одном случае, связанным с покойной. Несколько месяцев назад девушка была обнаружена не в своем уме, когда у нее в квартире произошло возгорание.

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