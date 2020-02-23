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В Мексике 17 февраля пропала 15-летняя Лилиана Игнатьева из России. Вместе с ней с 17 по 19 февраля исчезли две мексиканские девушки 16-ти и 17-ти лет.

Согласно имеющейся информации, последний раз россиянку видели в муниципалитете Тлахомулько-де-Сеньига. Как рассказал отец девушки, она вышла из дома и, ничего никому не сообщив, отправилась в неизвестном направлении, и с тех пор её никто не видел. Телефон Лилианы отключён, на связь она не выходила.

В связи с пропажей трёх подростков в штате Халиско с 21 февраля объявлен “жёлтый” уровень тревоги. Почётный консул России Хуан Сантос Санчес Наварро взял ситуацию под свой личный контроль.

В настоящее время официальных комментариев по поводу исчезновения подростков не поступало. Их поиски продолжаются.
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