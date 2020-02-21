Ранним утром 21 февраля в селе Грачевка Усманского района Липецкой области были вытащены тела двух мальчиков из местного пруда.

Согласно имеющейся информации, мальчики 7 и 10 лет 20 февраля не вернулись из школы. В три часа ночи местный житель во время прогулки увидел на берегу пруда детские вещи и вызвал спасателей.

Бригада пожарно-спасательного гарнизона совместно с сотрудниками инспекторского участка ГИМС Усмани в 4:40 утра достали со дна пруда тело одного из мальчиков. Спустя несколько часов, в 8:05, было отыскано тело второго погибшего ребёнка.

В настоящее время тела мальчиков переданы правоохранительным органам в морг Усмани. Ведётся установление обстоятельств их гибели и причин смерти.