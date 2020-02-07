В деревне Раздолье, расположенной в Ленобласти, в полицию обратилась семнадцатилетняя девушка, обвинив своего деда в том, что он сексуально надругался над ней.

Во время допроса пострадавшая сообщила о том, что в январе она на добровольной основе вступала в интимную близость с родным отцом после совместного распития алкоголя. Это происходило в гараже и квартире, в которой также проживал ее дед. Когда отца не было дома, дедушка начал домогаться до нее, а потом изнасиловал.

Отмечается, что несовершеннолетняя живет отдельно от отца, со своей матерью. Девушка не состоит на учете. Правоохранительные органы сообщили, что начали проверку после заявления пострадавшей.