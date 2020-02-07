читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В деревне Раздолье, расположенной в Ленобласти, в полицию обратилась семнадцатилетняя девушка, обвинив своего деда в том, что он сексуально надругался над ней.

Во время допроса пострадавшая сообщила о том, что в январе она на добровольной основе вступала в интимную близость с родным отцом после совместного распития алкоголя. Это происходило в гараже и квартире, в которой также проживал ее дед. Когда отца не было дома, дедушка начал домогаться до нее, а потом изнасиловал.

Отмечается, что несовершеннолетняя живет отдельно от отца, со своей матерью. Девушка не состоит на учете. Правоохранительные органы сообщили, что начали проверку после заявления пострадавшей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Schalke (Amateur) – VfB Stuttgart (Amateur) | Borussia (Amateur) – Werder (Amateur) | Krasnodar (Amateur) – Arsenal (Amateur) | PSV (Amateur) – Ajax (Amateur) | France (Amateur) (Women) – Brazil (Amateur) (Women) | France team – Argentina team | Brazil team – Portugal team |
Вам может понравиться

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице… Яндекс НовостиПульс Мэйл

В Белгороде обнаружили висящее на кресте тело мужчины

В белгородских СМИ появилась информация о том, что в городе был найден… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Психбольной мужчина вновь изнасиловал пожилую соседку в Удмуртии

В Удмуртии психически больной мужчина снова осуществил насильственные действия сексуального характера в… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 7 февраля – ясно, до -6 °C | город Мытищи, 7 февраля – небольшой снег, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский, 7 февраля – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск, 7 февраля – небольшой снег, до -14 °C | Королев, 7 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Подольск, 7 февраля – пасмурно, до -7 °C | Армавир, 7 февраля – снег, до 2 °C |