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В Краснодарском высшем военном авиационном училище девушки теперь будут обучаться по всем направления боевой авиации.

До этого, как отмечается, женщины могли пройти обучение исключительно по специальности военно-транспортной авиации.

Отмечается, что девушки в среднем показывают лучший результат в учёбе – по сравнению с юношами, у девушек более высокий средний балл по итогам зачётов и экзаменов. Согласно имеющейся информации, обучение по штурмовой специальности проходит одна девушка, ещё одна на дальней, семь на истребительном направлении, и все остальные – на военно-транспортном.

Кроме того, сообщается, что на специальности дальней авиации обучается Екатерина Пчела, являющаяся дочерью Олега Пчелы – командира дальней авиации. Когда она завершит обучение, то станет первой потомственной летчицей-дальником в России.

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