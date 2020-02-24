В Ленинградской области в одном из городских люков была найдена мумия неизвестного мужчины.

Инцидент произошёл в Выборге. Труп был обнаружен 23 февраля примерно в 16:35 во время обхода контрактником заброшенного здания Академии моряков на улице Михаила Васильева. Согласно предварительной информации, мужчина скончался как минимум 12 месяцев назад. При визуальном осмотре следственная группа признаков насильственной смерти не обнаружила.

В настоящее время тело передано для проведения судмедэкспертизы для установления обстоятельств гибели мужчины. Также проводится идентификация его личности. Сообщается, что на вид мужчине примерно около 25-30-ти лет, он был одет в пальто, при себе имел связку ключей.