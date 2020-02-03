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В Ижевске ведётся поиск 14-летней школьницы, пропавшей 1 февраля. Как сообщил следственный отдел по Индустриальному району Ижевска, пропала Полина Антоновна Морозова.

Согласно имеющейся информации, в день инцидента она примерно в 12 часов дня покинула свой дом, находящийся на Дзержинской улице, 45. В этот день она не вернулась домой и с тех пор о её местоположении нет никакой информации.

Отличительные приметы Полины: рыжие волосы длиной до середины спины, а также два шрама в форме полос на правой ноге. Девочка была одета в зелёные куртку и шарф-хомут, джинсы синего цвета и чёрные ботинки.

Любую информацию о местонахождении Полины следователи просят сообщить по телефонам 41-60-01, 43-02-20 или 02.

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