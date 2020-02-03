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Татьяна Петрова, представитель управления МВД по Московской области, сообщила о том, что в больнице Королева пациент угрожал медработнику гранатой. Он требовал, чтобы его выпустили из лечебного заведения.

Сотрудница ведомства отметила, что в полицию позвонила врач, заявившая, что один из пациентов угрожал ей, держа в руках предмет, похожий на гранату. Он хотел, чтобы его отпустили домой. На место инцидента тут же выехали взрывотехники, а медицинский персонал и пациенты были экстренно эвакуированы из здания.

Полицейские задержали нарушителя, которым оказался 43-летний мужчина, проживающий в Балашихе и имеющий судимость. При осмотре его вещей был найден предмет, внешне похожий на гранату. Его отправили криминалистам на изучение. По отношению к задержанному завели уголовное дело.

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