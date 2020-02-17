Ученые, работающие над изучением Антарктиды, зафиксировали новый рекордный показатель температуры. Это 20,75 градуса по Цельсию. Континент впервые продемонстрировал показатель выше 20 градусов.

«С такой высокой температурой в Антарктиде мы еще не сталкивались», – рассказывает Карлос Шефер, ученый из Бразилии.

Однако он подчеркнул, что данные показатели, полученные в северной части континента, не являются признаком изменения климата. Это единичный случай, а не набор долгосрочных данных. Однако такие новости не приносят успокоения людям, переживающим из-за глобального потепления.

Показатели были получены на острове Сеймур, являющемся частью цепи у полуострова, выходящего с севера Антарктиды. На острове расположена база ученых из Аргентины Марамбио.

Шефер, почвовед, рассказал, что данные были получены в рамках исследовательского проекта, запланированного на 20 лет. Его задачей является понимание, как климатические изменения влияют на вечную мерзлоту в регионе.

Предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован в прошлом столетии.

«Эти данные нельзя использовать для составления прогнозов по климатическим изменениям в будущем. Это единичный показатель», – отметил он. «Это сигнал, что стоит обратить внимание на данную область».

Однако ученый подчеркнул, что с такими высокими температурами в Антарктиде исследователи ранее не сталкивались.

Таяние ледников, особенно одноименных щитов в Антарктиде, влияет на уровень моря. В свою очередь это создает опасность для мегаполисов, находящихся на прибрежных территориях. В зоне риска и малые государства, расположенные на островах.

Напомним, что неделей ранее рекордные показатели были зарегестрированы и Национальной метеорологической службой Аргентины. На базе Эсперанса, находящейся на аргентинской части Антарктиды, зарегистрировали показатель в 18,3 градуса.

Ранее самой высокой температурой был показатель в 17,5 градуса. Зарегистрировали его в марте 2015 года. Регистрация антарктических температур ведется с начала 60-х годов прошлого столетия.

В начале года ООН заявила, что прошедшее десятилетие стало самым жарким за всю историю наблюдений. В частности, 2016 и 2019 годы заняли первые строчки. Вполне возможно, 2020 продолжит наметившуюся тенденцию.