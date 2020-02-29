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Вадим Пристайко, украинский министр иностранных дел, в ходе беседы с корреспондентами одного из телеканалов сообщил о том, что 9 мая Украина не собирается отмечать День Победы.

Согласно словам Пристайко, позиция Украины по этому поводу не изменилась. Он отметил, что украинцы, как и вся остальная Европа, спустя 75 лет готовы понять, из-за чего именно случилась эта трагедия, и простить друг друга. Глава ведомства уверен, что именно в этом направлении должно двигаться празднование.

Ранее в Москве сообщили, что собираются пригласить Владимира Зеленского, украинского лидера, на Парад Победы в столице. Однако офис президента Украины сообщил, что к ним не приходило никакого официального приглашения от властей РФ.

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