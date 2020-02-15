Группа учёных, состоящая из специалистов из Нидерландов, Бельгии, Австралии, Германии и США сумела доказать, что употребление каннабиса приводит к изменению воспоминаний.

В исследовании приняли участие 64 добровольца, которые считают себя случайными потребителями каннабиса. Они участвовали в двойных слепых, рандомизированных, плацебо-контролируемых испытаниях.

Участникам были даны дозы препарата, после чего они прошли тесты на память. В другом тесте они отвечали на вопросы после просмотра виртуальной реальности. В третьем тесте они принимали участие в симуляции виртуальной реальности.

После завершения тестирования было выявлено, что ТГК – тетрагидроканнабинол, основное вещество каннабиса, – влияет на формирование ложных воспоминаний. Кроме того, ложные воспоминания сохранялись и спустя несколько недель.

Таким образом, результаты исследования ставят под сомнение свидетельские показания, данные в суде, если очевидец события находился под воздействием каннабиса.