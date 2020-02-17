Финский учитель физической культуры Валттери Малкахайнен из Соткамо, Финляндия, много времени посвящает своему хобби – фотографии. Последние годы Валттери увлекся дикой природой, делая снимки по всей стране. Одна из его вылазок в лес стала по-настоящему волшебной.

3 июня 2013 года Валттери планировал исследовать финскую тайгу в окрестностях города Мартинсельконен. Мужчина заметил, что на поляне появилась медведица в компании своих детенышей.

«Медвежата вели себя как маленькие дети», – рассказывает Валттери. «Они играли, дружески боролись друг с другом. Казалось, я смотрю на детскую площадку у дома, на которой резвятся маленькие дети. Именно их они мне и напомнили. В какой-то момент три медвежонка встали на задние лапы и начали толкать друг друга. Как будто танцевали, двигаясь по кругу.

Валттери находился в убежище в 50 метрах от очаровательной семейки, поэтому мог все хорошо рассмотреть. «Я фотографировал медвежат весь вечер и всю ночь», – рассказывает он.

В Финляндии медведи очень распространены. Не встретите вы их только на Аландских островах. Большинство особей живут в восточной части страны и в Лапландии, но люди регулярно встречают этих величественных существ в южных и западных районах.

Как можно судить по детенышам, медведей отличает проворство и сила. Они активно используют передние лапы во время охоты и для передвижения. Кроме того, они без проблем преодолеют реку вплавь или взберутся на гору. По сути, все необходимые для выживания в дикой природе навыки есть.

Однако тот факт, что Валттери удалось сделать такие хорошие снимки семьи, действительно впечатляет. Медведи обычно стараются избегать людей. Именно поэтому в дикой природе их встретить не так просто, как кажется. Если животное почувствует появление чужака, оно предпочтет покинуть территорию, не провоцируя конфликт. Несмотря на свои размеры, передвигаются медведи быстро и бесшумно.

Согласно последним оценкам Финского института природных ресурсов, до охотничьего сезона 2019 года в стране было 2020-2130 медведей.