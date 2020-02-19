Новое исследование показало, что один из самых известных вулканов Южной Америки демонстрирует сигналы о возможном обрушении.

Вулкан Тунгурауа в Эквадоре, который местные называют «Черным гигантом», демонстрирует нестабильность по бокам, что может привести к колоссальному оползню.

Новое исследование, проведенное доктором Джеймсом Хикки из Камборнской горной школы, сделало вывод, что недавняя активность вулкана привела к значительной деформации на западном фланге.

Исследователи полагают, что сила, вызывающая эту деформацию, может привести к повышенному риску разрушения одной из сторон. В результате окружающая местность может столкнуться со значительным ущербом.

Ученые рекомендуют тщательно контролировать вулкан, чтобы увидеть больше признаков потенциального разрушения. Исследование опубликовали в журнале Earth & Planetary Science Letters.

Доктор Хикки, базирующийся в Университете Эксетера, отметил: «Используя спутниковые данные, мы наблюдаем очень быструю деформацию западного фланга Тунгурауа, которая, как предполагает наше исследование, вызвана дисбалансом между магмой, которая подходит изнутри и вырывается наружу».

Вулкан Тунгурауа имеет давнюю историю обрушения флангов, с 1999 года он снова стал активен. В результате почти 20 лет назад из ближайших населенных пунктов пришлось эвакуировать 25 тыс. человек.

Предыдущее извержение Тунгурауа произошло примерно три тысячи лет назад. Это привело к частичному обвалу западного фланга конуса вулкана.

В результате обвала сошла почва, снег, вода и камни. Смесью было покрыто 80 кв. км, что эквивалентно более чем 11 тыс. футбольных полей. С тех пор вулкан постепенно восстанавливался. Ему удалось дойти до высоты более 5000 метров.

Тем не менее, новый западный фланг, образовавшийся после обрушения тысячелетней давности, демонстрирует признаки быстрой деформации, в то время как другие остаются стабильными.

Новое исследование показало, что эти изменения можно объяснить временным накоплением магмы под западным флангом. Если этот запас будет полниться, то в конусе вулкана возникнет напряжение, что чревато потенциальным обрушением.

Доктор Хикки добавил: «Приток магмы – один из факторов, которые могут провоцировать нестабильность флангов вулкана. Несмотря на присутствующий риск обрушения, можно говорить и о вероятной стабильности. Но важно отслеживать изменения в будущем».