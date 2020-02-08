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После тщательного анализа распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV исследователи пришли к выводу, что болезнь, по неизвестным причинам, обходит детей стороной.

По словам специалистов из Китая, они внимательно изучили первые несколько сотен подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в городе Ухань. В рамках своего исследования эксперты узнали, через сколько времени и как именно начинает проявляться болезнь, а также выявили все близкие контакты пациентов. Обработка этих данных была осуществлена с применением специального ПО. Затем ученые построили кривую эпидемии.

При изучении полученной информации исследователи заметили, что среди заболевших в Ухане не было ни одного человека младше пятнадцати лет. Они предполагают, что у детей риск подхватить коронавирус намного ниже, чем у взрослых, а сама болезнь протекает намного легче. Оказалось также, что средний возраст инфицированных равен 59 годам.

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