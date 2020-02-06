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Исследователи из Великобритании выяснили, что свыше 70 процентам женщин не нравится размер и форма своей груди.

В соответствующем социологическом опросе приняли участие более двадцати тысяч женщин, проживающих в сорока странах мира, в возрасте от 19 до 94 лет. Специалисты отмечают, что сильнее всего недовольны своим бюстом молодые девушки. Почти 50 процентов респонденток сообщили о желании увеличить размер своей груди или поменять ее форму.

Около 23 процентов опрошенных заявили, что хотят уменьшить бюст и только 31 процент женщин отметили, что не собираются ничего менять. Согласно словам психологов, подобные результаты связаны с тем, что в последние годы все большее число людей начали переживать из-за своего внешнего вида.

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