В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения оружия и боеприпасов в лесу.

Как сообщается, о находке сообщил мужчина, позвонивший в отделение полиции в 12:16 22 февраля. Он рассказал, что нашёл возле посёлка Репино на пересечении улиц Луговой и Зеленогорского шоссе сумку с автоматом.

Прибывшие на указанное место сотрудники правоохранительных органов нашли в канаве сумку, в которой лежал автомат калибра 7,62 мм с магазином с 25 патронами. Трёх патронов при этом не хватало. После исследования, был сделан вывод, что автомат является нарезным огнестрельным оружием в рабочем состоянии.

В настоящее время ведётся поиск лиц, являющимися владельцами автомата, или причастных к его выбросу.