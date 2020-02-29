В издании Star, сославшись на главу турецкого Минобороны, сообщили о том, что истребитель F-16 ВВС Турции смог уничтожить российский ЗРПК «Панцирь-С».

Ранее отмечалось, что зенитный комплекс был взорван артиллерийским снарядом, однако сейчас отмечается, что его уничтожили ракетой класса «воздух-земля». Согласно словам главы военного ведомства, воздушному удару подверглись свыше двухсот объектов правительственной армии Сирии, включая систему ПВО «БУК» и «Панцирь-С».

Министр добавил, что турецким войскам удалось подбить 5 вертолетов, а также несколько десятков танков, гаубиц и артиллерийских орудий. Данная атака была осуществлена после нападения со стороны воздушных сил Сирии и России.