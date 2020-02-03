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В одной из квартир жилого дома города Хабаровск было обнаружено тело женщины без признаков жизни и с множеством колото-резаных ран.

Согласно имеющимся данным, происшествие случилось в многоквартирном здании, расположенном на улице Путевой. В субботу, 1 февраля, в вечерние часы в нем собралась небольшая компания людей, включавшая в себя владельца квартиры, его брата, друга и общей знакомой. Ночью они устроили застолье.

Проснувшись утром, хозяин жилья и его друг обнаружили в одной из комнат тело женщины. Брат при этом пропал. Именно его сейчас считают основным подозреваемым. Работники уголовного розыска принялись за поиски мужчины.

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