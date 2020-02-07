Young woman at the spa receiving back massage.
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание The Daily Mirror поделилось историями от менеджеров отелей и спа-салонов, рассказавших о самых непристойных просьбах своих клиентов.

В опросе участвовало более 30 менеджеров. По словам одного из них, его часто спрашивают об опасности секса в горячей ванне, джакузи и в бассейне. Отмечается, что для здоровья это не является полезным. Другим из самых частых вопросов является звуконепроницаемость стен.

Также многих, заказывающих массаж парой, интересует, не испытают ли они возбуждение во время спа-процедуры. Чаще всего подобные вопросы звучат перед Днём святого Валентина.

Некоторые клиенты просят экстраобслуживание – к примеру, обнажённая горничная или дворецкий. Также часто клиенты хотят номер с установленным Netflix и эротической музыкой. Кроме того, в номера заказывают афродизиаки, взбитые сливки, топлёный шоколад и даже горячий воск.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
VfB Stuttgart (Amateur) – Hamburg (Amateur) | Bayern (Amateur) – Schalke (Amateur) | Rostov (Amateur) – Zenit (Amateur) | Arsenal (Amateur) – Zenit (Amateur) | ADO Den Haag (Amateur) – Twente (Amateur) | Venlo (Amateur) – Heerenveen (Amateur) | Russia (Amateur) (Women) – England (Amateur) (Women) |
Вам может понравиться

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице… Яндекс НовостиПульс Мэйл

В Белгороде обнаружили висящее на кресте тело мужчины

В белгородских СМИ появилась информация о том, что в городе был найден… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Психбольной мужчина вновь изнасиловал пожилую соседку в Удмуртии

В Удмуртии психически больной мужчина снова осуществил насильственные действия сексуального характера в… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 7 февраля – ясно, до -6 °C | город Мытищи, 7 февраля – небольшой снег, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский, 7 февраля – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск, 7 февраля – небольшой снег, до -14 °C | Королев, 7 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Подольск, 7 февраля – пасмурно, до -7 °C | Армавир, 7 февраля – снег, до 2 °C |