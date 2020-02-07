Издание The Daily Mirror поделилось историями от менеджеров отелей и спа-салонов, рассказавших о самых непристойных просьбах своих клиентов.

В опросе участвовало более 30 менеджеров. По словам одного из них, его часто спрашивают об опасности секса в горячей ванне, джакузи и в бассейне. Отмечается, что для здоровья это не является полезным. Другим из самых частых вопросов является звуконепроницаемость стен.

Также многих, заказывающих массаж парой, интересует, не испытают ли они возбуждение во время спа-процедуры. Чаще всего подобные вопросы звучат перед Днём святого Валентина.

Некоторые клиенты просят экстраобслуживание – к примеру, обнажённая горничная или дворецкий. Также часто клиенты хотят номер с установленным Netflix и эротической музыкой. Кроме того, в номера заказывают афродизиаки, взбитые сливки, топлёный шоколад и даже горячий воск.