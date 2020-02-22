Мама Тимати Симона Юнусова опубликовала фото своего четырёхмесячного внука Ратмира с занятий плаванием.

На фото малыш запечатлён вместе с тренером, кормящей его из бутылочки. В подписи Симона указала, что “Так поступают настоящие мужчины. В любой непонятной ситуации – ешь!”. Также она сообщила, что малыша кормят “молоком любимой женщины”, намекая на маму Ратмира Анастасию Решетову.

Как сообщается, у мальчика несколько занятий в бассейне в неделю, а ранее он под наблюдением Симоны занимался в Коста-Рике. Решетова ранее сообщала, что доверяет своего сына Симоне, так как её сыновья и внучка научились плавать с её помощью.

В комментариях, впрочем,подписчики отметили сомнительность кормления прямо в бассейне, указав на негигиеничность этого занятия, а также неправильность с физиологической точки зрения – кормить ребёнка следует как минимум за полчаса до занятия.