На железнодорожной станции Оять в Ленобласти найдено тело шестнадцатилетней школьницы. По предварительным сведениям, она попала под колеса грузового состава.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР сообщили о том, что подросток переходила железную дорогу в неположенном для этого месте. Отмечается, что машинист товарного поезда заметил девушку и начал экстренное торможение, однако это не спасло школьницу от столкновения.

Следователи отмечают, что было заведено уголовное дело. Планируется также внести определенные представления в профилактические органы, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.