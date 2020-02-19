Владельцы частных домов нередко пользуются химикатами, чтобы уничтожить на земле насекомых-вредителей или сорняки. Однако не все понимают, что это может влиять на популяцию насекомых-опылителей.

По словам ученых, за последние 30 с лишним лет такие насекомые гибли из-за множества причин, включая использование пестицидов и гербицидов, инвазивных вредителей и болезни, разрушение естественной среды обитания, потерю видового разнообразия и изменения климата.

Загрязнение пестицидами газонов, садов и воды широко распространено во всех странах мира. Даже при нелетальной угрозе оно может повлиять на способность к получению опылителями пищи и продуктивность их работы.

«Не пчелы пострадали в данной ситуации сильнее всего», – рассказывает Кэти Бакли, координатор по опылителям в Министерстве сельского хозяйства штата Вашингтон, США. «Некогда привычные виды бабочек и местных пчел стали редкими, некоторые находятся на грани исчезновения».

По словам Джеймса Дилла, специалиста по борьбе с вредителями из Университета штата Мэн, службы часто используют пестициды.

«Они не читают этикетки, они просто пытаются сэкономить. Зачастую химикаты используются без необходимости, до того, как проблема вообще возникнет. А ведь ее может и не быть в этот сезон», – подчеркивает Дилл.

Но ответственные садоводы могут оказать большую помощь в преодолении сокращения популяции опылителей, особенно по причине химического отравления.

«В целом, лучшая защита – избегать опрыскивания цветущих растений, использовать пестициды с коротким периодом полураспада, когда это возможно, и использовать пестициды с низкой токсичностью для пчел и других полезных насекомых», – отмечает Бакли. «Будь-то фермер или садовод, очень важно всегда читать инструкции и использовать средства правильно».

Клотианидин, динотефуран, имидаклоприд и тиаметоксам очень токсичны для пчел при контакте и проглатывании. Тиаклоприд и ацетамиприд являются умеренно токсичными.

Если вы разводите пчел, найдите правильное место для пасеки. Важно обеспечить отсутствие воздействия пестицидов.

«Держите колонии как можно дальше от коммерческого сельского хозяйства. Минимум 6-8 километров», – рассказывает Дилл. «Прежде чем организовывать пасеку, узнайте историю земли. Если найдете участок с разнообразными цветущими растениями без пестицидов, это будет идеально».

Кроме этого, медоносных пчел важно обеспечить чистой водой. Это еще один эффективный фактор влияния на популяцию, рассказывает Кевин Дженсен, следователь по соблюдению правил по использованию пестицидов в Департаменте сельского хозяйства штата Вашингтон.

«Если у пчел нет источника воды на пасеке, они будут вынуждены искать воду в другом месте в жаркие месяцы», – отмечает Дженсен. «Это может привести к тому, что пчелы будут получать ее в местах, где присутствует загрязнение пестицидами, даже если там для них не будет еды».

Энтомологи утверждают, что даже пестициды, разрешенные для использования в органическом сельском хозяйстве, могут нанести вред пчелам и другим полезным насекомым, таким как мухи, жуки, мотыльки и осы.

«Владельцы садов и огородов должны избегать использования пестицидов во дворах и вместо этого применять нетоксичные методы, такие как мыльная вода, чтобы избавиться от вредителей, например, тли», – рассказывает Рамеш Сагили, доцент кафедры пчеловодства в Университете штата Орегон.