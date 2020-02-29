Российская модель Анастасия Бертье дала интервью британскому изданию The Mirror.

Анастасия прославилась благодаря своей груди, которая у неё аж 11-го размера. Модель утверждает, что никогда не делала пластику и грудь у неё своя настоящая. В Instagram у неё более полумиллиона подписчиков, с которыми она делится пикантными снимками.

Как рассказала девушка, уже в 15 лет она имела 4-й размер груди и тогда считала, она у неё очень огромная. Однако позже грудь начала расти сама по себе, и оказалось, что 4-й размер – не предел. Поначалу столь большой бюст вызывал определённый дискомфорт, но со временем Анастасия научилась любить и принимать его. В жизни она грудь тоже стала причинять меньше неудобств – модель научилась спать и сидеть в удобных позах.

Сейчас она не стесняется своей фигуры, и считает её уникальной. Анастасия отметила, что мужчины провожают её одобрительными взглядами, а не считают фриком.