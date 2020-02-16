На федеральном ресурсе законопроектов появилась информация о том, что мобильные гаджеты начнут получать предустановленный российский софт уже с 1 июля этого года.

В соответствующем документе отмечается, что отечественные программы сначала появятся на смартфонах. Затем с 1 июля следующего года предустановка программного обеспечения будет осуществляться на планшетах и «умных» часах. Еще через год данный закон затронет компьютерные системы, а в 2023 году российское ПО нужно будет устанавливать даже на ТВ-приставки.

Отмечается, что в рамках этого законодательного проекта на девайсы будут устанавливать российские аудио и видео сервисы, а также антивирус, поисковую систему и карты. Для попадания в список подобного ПО приложением каждый месяц должно пользоваться не менее 100 тысяч человек.