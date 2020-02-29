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Рэпер Элджей неожиданно опубликовал фотографию, на которой позирует без своей “визиткой карточки” – белых линз.

Такие линзы, из-за которых не видно глаз артиста, являются частью его сценического образа, и без них рэпер практически никогда ранее не появлялся на публике и на фотосессиях. Однако сейчас он показался без линз и надел на зубы грилзы – специальные накладки.

Причиной избавления от линз большинство поклонников посчитали выход нового альбома, ради которого Элджей и снялся в новом образе. Хотя некоторые уверены, что таким образом на него повлияла его возлюбленная ведущая Настя Ивлеева, а другие уверены, что из-за долгого ношения линз у артиста возникли проблемы со зрением.

Поклонники новый образ рэпера восприняли в основном восторженно, отметив, что со своими глазами Элджей выглядит намного привлекательнее и обаятельнее. Впрочем, некоторые посчитали, что без линз артист потерял свою индивидуальность.

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