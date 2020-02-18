Представители новосибирской прокуратуры сообщили о начале проверки по факту внезапной смерти школьницы в городе Бердск.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов оценят работу персонала лицея № 6, в котором училась погибшая, и органов, занимающихся профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. Будут также проверены другие образовательные учреждения города.

В СМИ напоминают, что данный инцидент случился вчера, 17 февраля. Учащаяся седьмого класса после уроков пошла на прогулку вместе с подругами. Внезапно состояние девочки значительно ухудшилось. Медики скорой помощи доставили ребенка в больницу, однако врачи не смогли спасти ее.